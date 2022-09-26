القمة العربية.. الرئيس تبون يوجه دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمشاركة كضيف شرف في أشغال الدورة العادية ال31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالجزائر.

وقد سلم رسالة الدعوة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، خلال جلسة عمل جمعته بالأمين الأممي غوتيريش في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا تلبية دعوته وحضوره في أشغال القمة.

كما أشاد غوتيريش بالمساهمة الإستثنائية التي تقدمها الجزائر للأمم المتحدة و الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف خدمة لأهداف السلم و الاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية