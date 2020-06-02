القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر: تعليق خدمة طلب التأشيرات لا يزال قائما

أعلنت، اليوم الثلاثاء، القنصلية العامة لفرنسا في الجزائر عن إستئناف العمل وفتح أبوابها أمام المواطنين منذ يوم أمس الإثنين بإستثناء خدمة طلب التأشيرات التي لا تزال مغلقة ليومنا هذا.

وأفادت القنصلية ، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن خدمة طلب التأشيرات لا يزال مغلقا ليومنا هذا.

كما أشارت القنصلية الفرنسية أنه ومنذ الفاتح من جوان، تم استقبال المواطنين، وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت القنصلية أن إستئناف العمل خص الخدمات التالية: الوثائق المدنية، الجنسية، جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية، وكذا شهادة تغيير محل الإقامة.