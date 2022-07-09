القنصلية العامة للجزائر بتونس تخلد ستينية الاستقلال

أحيت القنصلية العامة للجزائر بتونس الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وتضمن البرنامج تنظيم ندوات تاريخية ومسابقات ثقافية الى جانب تكريم بعض الوجوه التي واكبت الثورة التحريرية المجيدة.

وأشرف القنصل العام للجزائر بتونس، محمد تيهامي، ضمن فعاليات إحياء هذه الذكرى. على حفل استقبال وتنظيم ندوة بعنوان “دور الكفاءات الوطنية بالخارج في البناء الوطني: الطلبة كمثال. بحضور عدد من الطلبة القدامى الذين زاولوا دراساتهم العليا بتونس. وجمع من الطلبة الحاليين بالإضافة إلى الكفاءات الوطنية المقيمة بتونس وبعض الشخصيات والمسؤولين التونسيين والسلك القنصلي المعتمد في تونس.

وتضمنت الندوة مداخلة مكتوبة لأبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. أحد الطلبة القدامى بجامعة الزيتونة بتونس والذي ورد اسمه، إلى جانب 3000 طالب جزائري مروا بهذه الجامعة. في الكتاب المعنون “الطلبة الجزائريين في تونس” للكاتب الحبيب حسن اللولب. بالإضافة إلى مداخلة المجاهد الأستاذ بجامعة الجزائر عمار بوحوش، الذي درس هو كذلك بتونس وذكر اسمه في هذا الكتاب.

وتم بالمناسبة، تنظيم مسابقة ثقافية حول التاريخ الجزائري-التونسي. وهذا في أجواء تنافسية بين التلاميذ من أبناء الجالية المقيمة بتونس لمد جسور التواصل مع تاريخ وطنهم، لتخليد ذكرى الشهداء الأبرار. إلى جانب تكريم بعض الوجوه الثورية والطلبة المتفوقين من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بتونس.

كما تم على هامش هذه الاحتفالية، بث فيلم وثائقي مع عرض كتب وثقت لجهاد الجزائريين انطلاقا من الأراضي التونسية.