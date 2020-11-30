القنصلية العامة للجزائر في مونتريال تحدد الفئات المستفيدة من الإجلاء إلى الجزائر

دعت القنصلية العامة للجزائر في مونتريال، بكندا، الجزائريين العالقين، إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالسفارة.

وأفادت القنصلية العامة للجزائر في مونتريال أن معايير الأهلية للعودة المحتملة إلى الوطن محددة بدقة.

ولهذه الغاية، أكدت القنصلية العامة للجزائر في مونتريال على أن رحلات العودة إلى الوطن مخصصة لفئات محددة.

ومن بينها المواطنون الجزائريون الذين سافروا عند إغلاق الحدود وتكون لديهم تذكرة عودة.

بالإضافة الى المواطنين الجزائريين الموجودين في البلد المضيف للعلاج والذين يجب عليهم العودة إلى البلاد في نهاية العلاج.

وكذا المواطنين الجزائريين الذين يعيشون في البلد المضيف بشكل منتظم للدراسة أو التدريب.

بالإضافة إلى المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والذين انتهى عقد عملهم ويتعين عليهم مغادرة البلد المضيف.

واشترطت القنصلية العامة للجزائر في مونتريال أن يتم التسجيل على المنصة الإلكترونية قبل الأربعاء 2 ديسمبر منتصف الليل بتوقيت مونتريال.