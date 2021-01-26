القنوات التلفزيونية الجديدة ممنوعة من بث برامجها دون ترخيص من وزارة الاتصال

اصدرت سلطة الضبط السمعي والبصري بيانا بخصوص بعض القنوات التلفزيونية الجديدة التي تبث برامجها دون ترخيص من وزارة الاتصال.

وحذرت السلطة في بيانها الصادر اليوم قنوات تلفزيونية جديدة من بث برامجها دون ترخيص من الوزارة.

مع إحتفاظ الوصاية بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري يضيف البيان.

وأشارت السلطة “ومن منطلق مهامها في مجال المراقبة، وسهرا منها على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري.

وأكدت السلطة انها سجلت” ظهور قنوات تلفزيونية جديدة تبث برامجها من دون اعتماد أو ترخيص يذكر”.

وحدد السلطة تحذيراتها من النشاط دون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال وهذا في إنتظار صدور القانون الذي يوطن نشاط القنوات السمعية البصرية

وأضاف البيان “القنوات التي تعمل خارج الإطار القانوني، كثيرا ما تتناول مواضيع حساسة تثير استياء الرأي العام وتتطرق إلى طابوهات.

وإعتبرت السلطة هذه المواضيع فوضى خاصة حيت تمس بالمصلحة والأمن العموميين، وتثير استياء الرأي العام.

وفي ذات السياق أكدت السلطة أن “هذه القنوات التي تخلت عن الحياد والموضوعية ولم تمتنع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعة مصلحية.

سواء كانت سياسية أواقتصادية دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة، همها الوحيد هو الشهرة وتحقيق الربح المادي وأعلى نسبة من المشاهدة.

وإختتم البيان أن “وضع الإعلام السمعي البصري رهينة غايات تجارية وأهداف مادية محضة، يوقع الصحفيين، تحت شعار حرية التعبير.