القوات التونسية تقتل “إرهابيا” قرب الحدود مع الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن القوات العسكرية قتلت مسلحا في مدينة الكاف ، وصادرت بندقية وقنبلتين يدويتين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع ،محمد زكري، اليوم الأربعاء: “تم القضاء على ارهابي مساء الثلاثاء، في منطقة جبلية بمدينة الكاف (الحدودية مع الجزائر) يبلغ من العمر عشرين عاما”.

وأوضح نفس المتحدث أنه “في اطار عملية استباقية عسكرية وأمنية واثر ورود معلومات استعلاماتية بوجود مجموعة إرهابية،

تتكون مما بين ثلاثة وأربعة عناصر ارهابية، تم تبادل اطلاق النار معها وتم القضاء على أحدهم”.

وصادرت القوات العسكرية بندقية كلاشنيكوف وذخيرة، وقنبلتين يدويتين خلال العملية، وفقا لزكري.