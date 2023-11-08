القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية من طراز MQ9

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، أن الطائرة الأمريكية من طراز MQ9، تم إسقاطها بالسلاح المناسب.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية حقها المشروع في الدفاع عن بلادها والتصدي لكل التهديدات المعادية.

وأشارت إلى أن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الصهويني دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني.