القوات المسلحة اليمنية تطلق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.. وتهدد مستمرون 

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن إطلاق خلال الساعات الماضية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأضاف ذات المتحدث أن الطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها في عمق الكيان الصهيوني.

ووجه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية رسالة للإحتلال الصهيوني “مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني “. كما العمليات تأتي إستجابة لنداءات الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان على إخواننا في غزة.