القوات المسلحة اليمنية تطلق دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية صهيونية 

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن إطلاق دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة في إيلات بالكيان الصهيوني.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيانها انها أطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للإحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

واكد ذات القوات أنها سنستمر في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية