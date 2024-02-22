القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف أم الرشراش ومدمرة أمريكية وسفينة بريطانية

أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، ، أنّ القوات المسلحة نفذت 3 عمليات عسكرية نوعية.

وكشف ذات المتحدث، أنّ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر أطلقا عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على أهداف متعددة للاحتلال الصهيوني في منطقة أمِّ الرشراش (إيلات)، جنوبي فلسطين المحتلة.

وبخصوصا العملية الثانية، فنُفِّذت في خليج عدن، حيث استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، السفينة البريطانية “آيلاندر” (ISLANDER)، بعدد من الصواريخ البحرية، وأصابتها بصورة مباشرة، الأمر الذي أدّى إلى نشوب الحريق فيها.

وأعلن هذا الأخير، أنّه تمّ استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بعدد من الطائرات المسيّرة، في العملية الثالثة.

وأكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنّ هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان والحصار، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.