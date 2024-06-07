القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر 

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، اليوم الجمعة، أنّ القوات المسلّحة ومن ضمنها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر .

وذلك ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، فلقد تم تنفيذ عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر، بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، أين تم استهدافسفينتي “Elbella” و”AAL GENOA” في البحر الأحمر غربي اليمن، بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

واكد ذات البيان، أن العمليتين تأتيان انتصارا للشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الاحتلال الصهيوني، بحقّ النازحين في رفح وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد.