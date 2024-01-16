القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة كانت متوجهة الى موانئ الإحتلال

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة كانت متوجهة إلى موانئ الاحتلال.

واوضح ذات المتحدث، أنّ السفينة تحمل اسم “زوغرافيا”، وقد استهدفت بعدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، بحيث كانت الإصابة مباشرة.

وذلك بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية، منها الرسائل التحذيرية النارية.

كما شدّد المتحدث، أنّ هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة.

وتابع ذات المتحدث أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرةـ في تنفيذ قرار منع الملاحة الصهيونية أو المرتبطة باللكيان في البحرين الأحمر والعربيِّ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

وأفادت مصادر اعلامية بأنّ السفينة المستهدفة في البحر الأحمر يونانية، كانت في طريقها إلى الكيان وبأنّ استهدافها اتى بعد رفض طاقمها تغيير مسارها.