القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” 

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم، استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي.

وقالت القوات اليمنية في بيان لها، أن الاستهداف تم في مياه البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، أين قامت بإستهداف حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” شماليَ البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة.

واضاف نفس المصدر، ان استهداف حاملة الطائرات هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، كما تم استهداف مدمرة للجيش الأمريكي محققين فيها إصابة مباشرة.

كما افادت القوات المسلحة اليمنية، بأنها نفذت 4 عمليات أخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.