القوات اليمنية تقصف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن قصف قواتها لسفينة تجارية أمريكية كانت متجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة.

ونفذت القوات البحرية عملية نوعية ضد سفينة “كول” التجارية بعدة صواريخ. كما اصابت صواريخ القوات البحرية السفينة الأمريكية بشكل مباشر.

العملية جاءت بعد ساعات من قصفنا للمدمرة الأمريكية “يو أس أس غريفلي”. حيث القوات البحرية المدمرة الأمريكية بصواريخ بحرية بشكل مباشر ودقيق.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن قواتها مستمرة في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة. كما ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية رداً على أيِّ حماقة.

كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن كافة السفنِ الأمريكية والبريطانية في البحرينِ الأحمرِ والعربيّ هي أهداف مشروعة لها طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.