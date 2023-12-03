القيادي في حماس أسامة حمدان: استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مرهون بوقف إطلاق النار في غزة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان،اليوم الأحد، ان استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مرهون بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح هذا الأخير في تصريحات اعلامية، ان تعنت الاحتلال حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهودا كبيرة.

وكشف القيادي في حماس، ان المقاومة ابدت مرونة عالية في استمرار التفاوض من أجل هدنة لكن الاحتلال كان يبيت النية لمواصلة الحرب.

كما أشار الى ان الأسرى الفلسطينيين يعانون في سجون الاحتلال من تعامل وحشي منذ السابع من أكتوبر.

وشدد أسامة حمدان، على أن مجازر الاحتلال في غزة محاولة للتغطية على فشله في مواجهة المقاومة، كما دعا الى تصعيد كل أشكال المقاومة والاشتباك مع الإحتلال في الضفة