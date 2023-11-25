القيادي في حماس أسامة حمدان: حريصون على إنجاح الهدنة طالما التزم الاحتلال بها

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان،اليوم السبت، إن الحركة حريصة على إنجاح اتفاق الهدنة طالما التزم الكيان الصهيوني به، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة.

وأوضح حمدان، في مؤتمر صحافي من العاصمة اللبنانية بيروت، انه تم إبلاغ الوسطاء بالتجاوزات الصهيونية ليتحملوا مسؤولياتهم.

كما أعرب عن ترحيب حركة “حماس” بكافة المساعي الهادفة لإنهاء الحرب.

وجدد القيادي في “حماس”، الرفض القاطع لكل المواقف التي تدعو لمشاركة قوات أجنبية في إدارة غزة تحت أي مسمى.

وكشف حمدان أن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة في المجمل منذ أمس، وأن 65 منها وصلت إلى شمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافق عليه الكيان.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت في وقت سابق تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين لديها حتى يلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.

وأوضحت المقاومة، أن التأخير يرجع أيضاً لعدم التزام الاحتلال الصهيوني بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.