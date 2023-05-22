الكاراتي الجزائري يحقق انجازا تاريخيا في البطولة المتوسطية

حقق الكاراتي الجزائري، انجازا تاريخيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط، بحصده 42 ميدالية متنوعة، وتصدره ترتيب الأكابر وحلوله في الوصافة لكل الفئات.

وتعد الحصيلة المحققة في البطولة المتوسطية. التي جرت وقائعها بمدينة رادس التونسية ما بين 20 و21 ماي الجاري، سابقة هي الأولى في تاريخ الكاراتي الجزائري.

وتألقت عناصر الفريق الوطني “أشبال، أواسط وأكابر” كاطا وكوميتي “إناث ذكور” بحصدها 42 ميدالية تاريخية. بواقع 12 ذهبية و8 فضية و22 برونزية.

وهي النتائج المبهرة التي جعلت الكاراتي الجزائري. يتصدر منافسة الأكابر والوصافة بالنسبة لكل الفئات، في النسخة الـ 29 من البطولة المتوسطية، التي عرفت مشاركة 447 مصارعا من 17 بلدا.