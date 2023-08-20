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الرياضة

الكاراتي الجزائري يخطف 8 برونزيات في ختام البطولة الإفريقية

بقلم محمد.ل
الكاراتي الجزائري يخطف 8 برونزيات في ختام البطولة الإفريقية
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تعزز رصيد الجزائر في البطولة الإفريقية للكاراتي دو 2023، (أشبال/أواسط/أكابر) الجارية وقائعها بالدار البيضاء المغربية، ما بين الـ 14 والـ 20 أوت الجاري، بـ 8 برونزيات جديدة.

وخلال اليوم الرابع والأخير، من نهائيات البرونز أكابر كاطا وكوميتي فردي، حصل عناصر المنتخب الوطني على8 برونزيات، بواسطة كل البطلات نريمان دحلب (كاطا فردي) وسيليا ويكان (كوميتي أقل من50كغ) وميدي شيماء (كوميتي اقل من61كغ) وصياد آيا نور (كوميتي أقل من68كغ) واوديرة شيماء أكثر من68كغ.

ولدى الرجال، توج بالبرونز، كل من رويشي عبد المنعم (كوميتي اقل من60كغ) وزايد أسامة (كوميتي وزن اقل من 75كغ) وميدوم فالح (كوميتي أقل من 84كغ).

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رابط دائم : https://nhar.tv/2N2Cg
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