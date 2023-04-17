الكاراتي الجزائري ينهي الدور العالمي في الوصافة بـ 5 ميداليات

أنهى المنتخب الوطني للكاراتي، الدور العالمي “série A” الذي اختتمت وقائعها أمس الاثنين، بمدينة فانكوفار الكندية، في وصافة الترتيب العام بحصده لـ 5 ميداليات.

وتعد المشاركة القوية في دورة كندا سابقة في تاريخ الكاراتي الجزائري. الذي تألق بمشاركة 64 بلد وأكثر من 600 رياضي يمثلون مختلف أنحاء العالم.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الثاني. في جدول الترتيب العام للدورة بعد اليابان.

وحقق المنتخب في هذا الدور العالمي الكبير سلسلة “série A” 5 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزيتين).

وحقق الذهب كل من أسامة زايد في وزن أقل من 75كغ، وفالح ميدوم في وزن أقل من 84كغ.

بينما حقق فريق “كاطا سيدات” المكون من دحلب نريمان وسلاقجي ريان وصارة حانوتي الفضة.

في حين حصد البروز، كل من رويشي عبد المنعم في وزن أقل من 60كغ، إلى أجانب أسامة زيتوتي، في وزن أكثر من 84كغ.