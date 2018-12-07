الكاردينال جيوفاني انجيلو بيتشو في وهران للإشراف على تطويب رهبان تبحريين

وصل ظهيرة اليوم مبعوث البابا فرونسوا الكاردينال جيوفاني انجيلو بيتشو عميد مجمع دعاوى القديسين الى وهران.

حيث سيحضر غدا السبت مراسم تطويب الرهبان تبحريين الذين اغتيلوا في الجزائر خلال العشرية السوداء.

وعبر ممثل رأس الكنيسة الكاثوليكية في تصريح للصحافة عن شكره للدولة الجزائرية ورئيسها الرئيس بوتفليقة على تعاونهم في تنظيم ونجاح الاحتفال بالتطويب.

وأضاف الكاردينال أن هذا الحدث فرصة لتجديد التزام الكنيسة التي يمثلها أسقف الجزائر العاصمة ووهران والتعبير عن أخوتها وصداقتها مع الشعب الجزائري.

كان في استقبال وزير الشؤون الدينية الذي ضيف الجزائر،وأكد على أهمية هذا الحدث الأول الذي يتم تنظيمه خارج الفاتيكان.

وعن التعليمات والإرشادات التي أعطاها الرئيس بوتفليقة لنجاحها.

وينتظر غدا السبت اقامة مراسيم تطويب الرهبان الكاثوليك ال 19 الذين توفوا بالجزائر خلال العشرية السوداء وذلك بكنيسة وهران.