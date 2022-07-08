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الرياضة

الكاف:”هدف محرز سيظل خالدًا في ذاكرة الكُرة الإفريقية”

بقلم عبد النور حواز
الكاف:”هدف محرز سيظل خالدًا في ذاكرة الكُرة الإفريقية”
محرز
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آشاد الحساب الرسمي للكاف، مُجددا بالهدف التاريخي، للنجم الدولي الجزائري، رياض محرز في شباك نيجيريا.

حساب “الكاف” بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعاد نشر فيديو الهدف الذي وقعه محرز في مواجهة نصف نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

كما أرفق الحساب الفيديو بعبارة:”هدف سيظل خالدًا في ذاكرة الكُرة الإفريقية”.

قبل أن يُضيف الحساب:”رياض محرز استحق الفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا عام 2019″.

رابط دائم : https://nhar.tv/cS3P1
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