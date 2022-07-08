الكاف:”هدف محرز سيظل خالدًا في ذاكرة الكُرة الإفريقية”
بقلم عبد النور حواز
آشاد الحساب الرسمي للكاف، مُجددا بالهدف التاريخي، للنجم الدولي الجزائري، رياض محرز في شباك نيجيريا.
حساب “الكاف” بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعاد نشر فيديو الهدف الذي وقعه محرز في مواجهة نصف نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.
كما أرفق الحساب الفيديو بعبارة:”هدف سيظل خالدًا في ذاكرة الكُرة الإفريقية”.
قبل أن يُضيف الحساب:”رياض محرز استحق الفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا عام 2019″.
هدف سيظل خالدًا في ذاكرة الكُرة الإفريقية 🌍
🇩🇿 رياض محرز استحق الفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا عام 2019 🎯#CAFAwards2022 | @Mahrez22pic.twitter.com/ncuScWLNmC
— CAF – عربي (@caf_online_AR) July 8, 2022
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