الكاف: “بيتكوفيتش أعاد الأمل للمنتخب الجزائري”

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بمشوار التقني البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، مع المنتخب الوطني الجزائري، وذلك في تقرير مفصل نشره عبر موقعه الالكتروني.

وأشارت “الكاف” إلى أن “الخضر” عرفوا بداية صعبة في 2024، بسبب النتائج الكارثية، تحت قيادة الناخب الأسبق، جمال بلماضي، أبرزها الخروج من الدور الأول لـ “كان” كوت ديفوار، بنقطة وحيدة.

مضيفة بأن المنتخب الجزائري، خسر 7 مراكز في ترتيب “الفيفا” مقارنة بسنة 2023، بسبب خيبة كأس أمم إفريقيا الأخيرة. أين كان يتواجد في المركز 30 عالميا، قبل أن يصبح هذا العام في المركز 37.

مبرزة في المقابل، بأن الأمور تحسنت بعد قدوم فلاديمير بيتكوفيتش. الذي عرف كي يقود “الخضر” لاستعادة بريقهم، من خلال إنهاء تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، من دون هزيمة، بـ 16 نقطة، بعد 5 انتصارات وتعادل خارج الديار.

كما أكدت “الكاف” أن تصفيات مونديال 2026، كانت مغايرة بالنسبة لبيتكوفيتش. بعد البداية بانهزام داخل الديار، غير أن “الخضر” تحت قيادة بيتكوفيتش، تداركوا الأمر سريعا بانتصار خارج الديار أمام أوغندا.

وفي الختام، أوضحت الهيئة القارية أن المنتخب الجزائري. سيسعى لمواصلة حصد النتائج الإيجابية سنة 2025، والهدف بلوغ “المونديال” تحت قيادة بيتكوفيتش، ومجموعة شابة مليئة بالمواهب.