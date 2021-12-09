الكاف تؤكد تمسكها بإجراء كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تمسكه بإجراء الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2021، بالكاميرون.

ونشرت الكاف، عبر صفحتها الرسمية، بيانا، أكدت من خلاله اجراء كأس أمم إفريقيا 2021، بالكاميرون بعد شهر من الآن.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن انطلاق العد التنازلي للعرس الإفريقي، الذي سيظم خيرة اللاعبين الأفارقة لمختلف المنتخبات.

وبهذا وضعت الكاف، حدا للشائعات التي راجت، حول نقل هذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا إلى قطر، لعدم جاهزية الكاميرون.