“الكاف” تتجه إلى تأجيل الـ”شان”

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إلى تأجيل، موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان 2024”.

وكشف موقع شبكة “بي إن سبورت” القطرية، بأن الهيئة القارية، ستؤجل “الشان” إلى شهر أوت المقبل، بعدما كان مقررا أن تنطلق فيفري الداخل.

للإشارة فإن “الفاف” قررت مؤخرا، المشاركة في دورة مصغرة من أجل اكمال ركب المشاركين في المحفل القاري الخاص باللاعبين المحليين.

وحسبما أكدته مصادر النهار، في وقت سابق، فإن المنتخب الوطني. سيشارك في هذه الدورة بتشكيلة من الشبان، تخص فئات أقل من 17 و20 و23 سنة.