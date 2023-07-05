الكاف تتجه لتأجيل مواجهة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي ولياسما

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الأربعاء، عن إمكانية تأجيل مواجهة السوبر الإفريقي، والتي من المنتظر أن تجمع بين بطل رابطة الأبطال الأهلي المصري ضد بطل كأس الكنفدرالية إتحاد العاصمة.

وحسب ما ورد في تقرير حصري لـ”موقع YALLAKORA” المصري، فإن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مواجهة السوبر الإفريقي، والذي كان مقرر بتواريخ 11.12.13 أوت المقبل.

ونقل ذات المصدر، تصريحات حصرية لعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، والتي قال فيها أن”الكاف” استقر على تأجيل إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة لموعد آخر، بدلا من الموعد المحدد مسبقا.

كما أوضح ذات المصدر، أن الكاف سيجري إجتماعات في كوت ديفوار نهاية الأسبوع المقبل، للتطرق لبعض النقاط أبرزها تعديلات لائحة النظام الأساسى قبل عرضها علي الجمعية العمومية في كونجرس “كاف” يوم 13 جويلية.

كما سيتم كذلك مناقشة ملف السوبر الأفريقي، وتحديد موعد ومكان إجراء المواجهة التي ستجمع بين الأهلي وإتحاد العاصمة.