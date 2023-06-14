اتحاد العاصمة يواجه الأهلي المصري بالسعودية

كشفت تقارير صحفية مصرية أمس الثلاثاء، بأن مباراة السوبر الإفريقي، المرتقبة بين بطل كأس الكاف اتحاد العاصمة، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا. ستلعب بالأراضي السعودية.

وأكد في هذا الصدد، الإعلامي المصري والحارس الدولي السابق، أحمد شوبير. عن توصل الاتحاد الإفريقية لكرة القدم “كاف” لاتفاق رسمي مع الاتحاد السعودي. من أجل احتضان لقاء “السوبر الإفريقي”.

كما أوضح ذات المتحدث عبر إذاعة “أون سبورت أف أم” المصرية، بأن اللقاء سيلعب ما بين الـ 11 و الـ 13 من شهر أوت المقبل.