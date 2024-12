“الكاف” تحرم بن زية من جائزة هدف السنة !

تفاجأ الجمهور الجزائري بصفة خاصة وعشاق الكرة الإفريقية بصفة عامة، بحرمان لاعب “الخضر” ياسين بن زية، من جائزة أفضل هدف لسنة 2024، ضمن جوائز “الكاف”.

وتوقّع المتتبعون، أن يُتوج هدف بن زية “الأكروباتي” في مرمى جنوب إفريقيا. بملعب “نيلسون مونديلا” بجائزة الأفضل في القارة. لاسيما وأن الهدف مرشح لجائزة “بوشكاتش” الخاصة بأفضل هدف في العالم.

غير أن “الكاف”، كان لها رأي آخر، وفاجأت الجميع بإعلانها. على هامش الحفل الذي أُقيم أمس الاثنين. عن تتويج هدف الأنغولي. كريستوفر مابولولو. بجائزة أفضل هدف لسنة 2024.

والغريب في الأمر، أن الهدف الذي سجّل مابولولو، في مرمى منتخب ناميبيا. ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار. كان عاديا جدا، ولا يستحق أن يكون “الأفضل” مقارنة بهدف بن زية العالمي.

He makes it look so easy! 🤯

Presenting this stunning finish of 𝗠𝗮𝗯𝘂𝗹𝘂𝗹𝘂 as the Goal of the Year! 🌟⚽#CAFAwards2024 pic.twitter.com/KK56bZQyjP

— CAF_Online (@CAF_Online) December 16, 2024