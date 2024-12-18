“الكاف” تختار بلقاسمي لاعب الأسبوع في كأس الكونفدرالية

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مهاجم اتحاد العاصمة، اسماعيل بلقاسمي، كأفضل لاعب في الجولة الـ 3 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وأشادت “الكاف” في موقعها الالكتروني، بالحس التهديفي المميز، لبلقاسمي، مشيرة إلى أنه يأمل في مساعدة اتحاد العاصمة، لتحقيق اللقب القاري.

كما أوضحت الهيئة القارية، بأن مهاجم الاتحاد، تصدر قائمة هدافي المنافسة. بعد تسجيله ثنائية في فوز ناديه على أسيك ميموزا الايفواري. جعلت الاتحاد يتصدر المجموعة الـ 3 برصيد 7 نقاط.

في المقابل، أشار الاتحاد الإفريقي، إلى أن بلقاسمي، تألق سابقا في كأس الكونفدرالية. بألوان مولودية بجاية، ونشط نهائي 2016، والذي خسره بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين أمام فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في أوج عطائه.