الكاف ترفض طلب الفاف وتخلط حسابات بلماضي أمام النيجر

تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مُراسلة من الكاف، يُعلم فيها برفض تغيير توقيت مُباراة النيجر من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة مساءً، يوم الثامن من أكتوبر القادم.

وأصرت الكونفيدرالية الإفريقية على لعب الجولة الثالثة من تصفيات المونديال ليلا، لتخلط حسابات بلماضي، الذي أراد برمجتها على الخامسة، من أجل اللعب في “ظروف مُشابهة نوعا ما”، لما سينتظر أشباله أياما بعدها في نيامي، وتمكين زملاء رياض محرز من الحصول على ساعات إضافية للراحة، قبل السفر الى النيجر.