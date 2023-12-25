“الكاف” تستعرض مشوار الخضر في “كان” 2019

استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مشوار المنتخب الوطني، خلال كأس أمم إفريقيا 2019، التي جرت وقائعها بمصر.

وكان رفقاء القائد رياض محرز، قد بصموا على مشوار استثنائي في النسخة الـ 32 للـ”كان”، التي انتهت بإهداء الجزائر ثاني ألقابها القارية، بعد تتويج 1990.

ونشر الكاف، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” فيديو. لأهداف الخضر في نسخة مصر، من دور المجموعات إلى النهائي، الذي حسمه أشبال بلماضي، لصالحهم بهدف بونجاح أمام السنغال.

وأرفقت الهيئة القارية الفيديو، بتغريدة قالت فيها: “نسخة استثنائية من الثعالب!” .. هكذا حصد الخُضر اللقب الغائب منذ 29 عاماً.