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الرياضة

الكاف تشيد بمهارات بلايلي

بقلم محمد لمين صحراوي
الكاف تشيد بمهارات بلايلي
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أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمهارات الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، خلال مباراة الخضر وأنغولا.

ونشرت الـ”كاف” تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” لاحدى لقطات نجم مولودية الجزائر. الفنية خلال اللقاء الافتتاحي للمنتخب الوطني، في “كان” كوت ديفوار، وهو يمرر الكرة بطريقة فنية.

حيث أظهر “الفيديو” مراوغة بلايلي، لأحد لاعبي منتخب أنغولا. قبل أن يممر بالعقب إلى زميله بن ناصر، وهي اللقطة التي اختارتها الـ”كاف” الأفضل في اليوم الثالث.

وأرفق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي تمريرة بلايلي، بتعليق جاء فيه: ” هذه التمريرة الرائعة من يوسف بلايلي لاعب الجزائر تستحق مهارة اليوم الثالث”.

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