الكاف تكشف موعد مباراتي شبيبة القبائل والترجي التونسي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم السبت، موعد خوض مباراتي شبيبة القبائل، والترجي التونسي، ضمن ربع نهائي رابطة الأبطال.

وكشفت إدارة الشبيبة عبر الصفحة الرسمية للفريق، تحديد “الكاف” تاريخ 21 أفريل كموعد لخوض مباراة الذهاب المقررة بالجزائر، انطلاقا من الثامنة ليلا.

كما سيجرى لقاء العودة من ذات الدور، والمقرر بالملعب الأولمبي “رادس” بتونس، في تاريخ 29 من ذات الشهر، على الثامنة ليلا.

وسيكون فريق شبيبة القبائل، مجبرا على ضمان نتيجة ايجابية في لقاء الذهاب المقرر بالجزائر، لتعزيز حظوظه لتجاوز عقبة الترجي، وبلوغ نصف نهائي رابطة الأبطال.