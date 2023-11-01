الكاف تُقصي الخضر من جائزة أفضل منتخب إفريقي

شهدت جائزة الإتحاد الإتحاد الإفريقي المعلن عنها اليوم الأربعاء، لأفضل منتخب إفريقي لعام 2023 غياب المنتخب الوطني.

وغاب المنتخب الوطني، عن جائزة الإتحاد الإفريقي لأفضل منتخب إفريقي لهذا العام، رغم تحقيق أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي العديد من النتائج الإيجابية هذا العام.

أبرزها تصدرهم مجموعتهم الخاصة بتصفيات “كان 2023” بالكوت ديفوار، بالإضافة للفوز أمام المنتخب السنغالي بهدف نظيف، في دياره بالعاصمة داكار، بتاريخ 12 سبتمبر الماضي.

كما لم يخسر المنتخب الوطني في كل المواجهات التي خاضها في هذا العام، حيث حقق الخضر التعادل وديا أمام تونس في تربص جوان الماضي.

والتعادل أمام تنزانيا في الجولة الأخيرة من تصفيات الكان، والفوز أمام الرأس الأخضر والتعادل أمام مصر وديا في آخر تربص.

كما لم يشفع ارتقاء المنتتخب الوطني للمركز الـ33 عالمياً أن يرشح لجائزة أفضل منتخب.

ورشّحت الكاف منتخبات تحتل المركز المتأخرة في تصنيف الفيفا، باستثناء منتخبا المغرب، السنغال.

وجاءت قائمة ترشيحات الكاف على النحو التالي: المغرب، السنغال، تنزانيا، الرأس الأخضر، نامبيا، الموزمبيق، موريتانيا، غينيا الإستوائية، غامبيا و غينيا بيساو.