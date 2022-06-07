“الكاف” يشيد بمستوى بلايلي ضد أوغندا

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، بمستوى نجم الخضر، يوسف بلايلي ضد منتخب أوغندا، برسم تصفيات “كان2023”.

وغرد الحساب الرسمي “للكاف”، عبر تويتر، أمس الإثنين:” أمسكه إن كنت تستطيع فعل ذلك”.

وأضاف حساب أعلى هيئة كروية بإفريقيا:” يوسف بلايلي تسلل بشكل جميل إلى شباك أوغندا وسجل الهدف الثاني للجزائر”.

وسجل بلايلي هدف المنتخب الوطني الثاني ضد أوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعد سلسلة من المراوغات الناجحة أسفرت عن هدف جميل.