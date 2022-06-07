“الكاف” يشيد بمستوى بلايلي ضد أوغندا
بقلم فيصل زيان بوزيان
أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، بمستوى نجم الخضر، يوسف بلايلي ضد منتخب أوغندا، برسم تصفيات “كان2023”.
وغرد الحساب الرسمي “للكاف”، عبر تويتر، أمس الإثنين:” أمسكه إن كنت تستطيع فعل ذلك”.
وأضاف حساب أعلى هيئة كروية بإفريقيا:” يوسف بلايلي تسلل بشكل جميل إلى شباك أوغندا وسجل الهدف الثاني للجزائر”.
وسجل بلايلي هدف المنتخب الوطني الثاني ضد أوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعد سلسلة من المراوغات الناجحة أسفرت عن هدف جميل.
Catch him if you can! 🦊
🇩🇿 Youcef Belaïli beautifully sneaked his way to Uganda’s net and scored the second goal in Algeria’s first #TotalEnergiesAFCONQ2023 win. 🏆@LesVerts pic.twitter.com/MDgR7jcK69
— CAF (@CAF_Online) June 6, 2022
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