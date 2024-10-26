“الكاف” يصدم الليبيين في قضية مواجهة نيجيريا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قراره النهائي بخصوص مواجهة منتخب ليبيا ونظيره النيجيري، والتي صنعت جدلا كبيرا، خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

وكانت الهيئة الإفريقية، قد أعلنت بتاريخ الـ 15 أكتوبر الجاري، عن عدم لعب المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 4 من المجموعة الـ 4 لتصفيات “كان” 2025. بسبب الصعوبات التي واجهتها بعثة نيجيريا لدى وصولها إلى ليبيا، مع فتح تحقيق في القضية.

وكشف “الكاف” أن لجنة الانضباط التابعة له، اجتمعت للنظر في مباراة ليبيا ونيجيريا، وفصلت لصالح هذه الأخيرة.

مشيرة إلى أن الاتحاد الليبي، خالف المادة 31 من لوائح كأس أمم إفريقيا. بالإضافة إلى المادتين 82 و151 من قانون الانضباط لـ “الكاف”.

وتم الإعلان عن خسارة ليبيا على البساط (بنتيجة 3-0). مع مطالبة الاتحاد المحلي لكرة القدم، بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار، في أجل 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بهذا القرار.

كما أوضح الاتحاد الإفريقي في بيان نشره اليوم السبت. بأنه يرفض جميع الطلبات الأخرى أو التماسات التعويض.