“الكاف” يكشف هوية حكم مواجهة بلوزداد والزمالك

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن هوية حكم مباراة شباب بلوزداد وضيفه الزمالك المصري، المرتقبة يوم الجمعة القادم، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويستقبل “أبناء لعقيبة”، ممثل الكرة المصرية، ضمن الجولة الـ 5 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، في لقاء حاسم لبطل الجزائر، لضمان تأهله إلى ربع النهائي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي، بقيادة معتز إبراهيم، بمساعدة عيسى عطية (حكم مساعد) ووحيد الجاهوي (حكم مساعد)، إضافة إلى عبد الواحد حرويدة (حكم رابع).

يذكر، أن الشباب الذي فاز على الزمالك، في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة، يتواجد في الوصافة بـ 6 نقاط خلف الترجي التونسي بـ 9 نقاط، ويأتي الزمالك ثالثا بـ 4 نقاط متقدما على المريخ السوداني بفارق الأهداف.