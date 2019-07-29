«الكبش بـ 45 ألف دينار .. يعيدو ڤااااع»

مدير الشركة الجزائرية للحوم لـ “الــــنّـــــهــــار“:

ثمن الأحشاء كاملةً بأربعة آلاف دينار..

قصابات متنقلة لفائدة شباب «أونساج» في المدن السكنية الجديدة

«البيع بالفاسيليتي مكاش» لعمال التربية والأولوية لـ«الزوالية» لشراء الكبش

حددت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء «ألفيار»، أسعارا تتراوح ما بين ثلاثين وخمسة وأربعين ألف دينار لبيع أضاحي عيد الأضحى المبارك.

فيما اعتمدت أسعارا أخرى تتراوح بين أربعة وخمسة آلاف لبيع أحشاء الخروف، وأكدت على أن منتجاتها خاضعة لرقابة بيطرية.

وقال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء ALVIARE «بيدوحان عدلان»، في لقاء جمعه

بـ«الـنّـــــــــهــــــــار»، إن مؤسسته قد تخلت عن نقطة البيع السابقة «أتراكو» ببئر توتة، واعتمدت أخرى بالضاحية

الغربية للعاصمة وتحديدا بمدينة اسطاوالي، لبيع الكباش مباشرة للمواطن مع الدفع الفوري والسماح له بترك الأضحية على مستوى نقطة البيع إلى غاية عشية العيد.

مشيرا إلى أن الأضاحي المعروضة للمواطن هي تحت رقابة دورية من طرف البياطرة، وعمرها يتراوح بين سبعة

واثنى عشر شهرا، وتباع بأسعار تنافسية تتراوح بين ثلاثين وخمسة وأربعين ألف دينار، وتم تسمينها على

مستوى أحد المراكز بالجلفة، وإلى أن عدد نقاط البيع سيتم رفعها إلى أربعين نقطة عبر مختلف ولايات الوطن مستقبلا.

وأكد بيدوحان، أن مؤسسته لم توقع على اتفاقيات مع المؤسسات التربوية وغيرها من أجل الاستفادة من

عمليات البيع بالتقسيط، كون الهدف الأساسي المتوخى من البيع المباشر هو تمكين المواطن ذي الدخل المحدود من اقتناء كبش بسعر معقول مباشرة من المؤسسة ومن دون مضاربة.

وبالنسبة للأشخاص أو العائلات العاجزة عن اقتناء كباش العيد، فقد وفرت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء

لحوما حمراء بأسعار جد تنافسية حُددت بألف و300 دينار للكيلوغرام الواحد، أما الكبد فيباع بألفي دينار، فيما

تم اعتماد أسعار أخرى تتراوح قيمتها بين أربعة آلاف وخمسة آلاف دينار للأحشاء «غرنوڤ، دوارة، بوزلوف وكبد وغيرها».

هذا، وقد قررت ولأول مرة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء التابعة لمجمع «أغرولوجيستيك»، حسبما أفاد به

الرئيس المدير العام، إطلاق مشروع قصابات متنقلة لبيع اللحوم الحمراء وأحشاء رؤوس الأغنام والأبقار بأسعار

معقولة، حيث كانت لها أول تجربة بولاية البليدة، في انتظار تعميمها على باقي الولايات بعد موافقة من ولاة

الجمهورية الذين وجهت لهم مراسلات من أجل تخصيص أماكن لركن شاحنات بيع اللحوم مجهزة بكافة اللوازم، في انتظار الشروع في تسويق الحوم البيضاء عبر القصابات هذه بعد التوقيع على اتفاقية مع «أوناب».

هذا وأشار بيدوحان، إلى وجود مشروع قيد التحضير كفيل بخلق مناصب شغل جديدة غير مباشرة لفائدة

الشباب الراغب في الاستثمار عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» من أجل الحصول على قصابة متنقلة على مستوى المدن والأحياء السكنية الجديدة.

وتتوفر شركة «ألفيار» على أربعة فروع، ويتعلق الأمر بـ«أتراكو، أورفو، كازال وسوكوف»، وكذا ثلاثة مذابح

جهوية عبارة عن مركبات تتوزع عبر حاسي بحبح وعين مليلة وكذا بوقطب، في انتظار تدشين مذبح بوقطب.