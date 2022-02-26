الكرملين.. كييف رفضت التفاوض وهجوم القوات الروسية في أوكرانيا يستأنف

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر أمس الجمعة في ظل انتظار المفاوضات المحتملة مع كييف بوقف الهجوم. لكن –يضيف المتحدث- أوكرانيا رفضت التفاوض والهجوم استؤنف اليوم.

وأعلن الرئيس الروسي بوتين، عن بدء عملية عسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا. كما أشار بوتين ان بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا بل تسعى لنزع سلامها.

و اهتزت اوكرانيا، الخميس الماضي، بسماع دوي انفجارات في عدة مدن رئيسية بأوكرانيا. كما تم تداول انباء حول استهداف الجيش الروسي للمنشآت القيادية العسكرية الإمكانية.

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كما حذر من جانبه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج. للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا”. “إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا”. تابعا “ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا و شعبنا”. مضيفا “يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم”.

كما تابع بوتين “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يسمع كلامي”.

وأخبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي خلال مكالمة عبر الهاتف في وقت متأخر من الليلة الماضية. أن هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة.