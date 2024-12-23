الكرملين ينفي شائعات طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة موسكو

نفى المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، ما تردد من تقارير حول طلب أسماء الأسد الطلاق من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ومغادرة روسيا.

وكانت وسائل إعلامية عربية وتركية، قد ذكرت أمس الأحد. أن أسماء الأسد تقدمت بطلب للطلاق في روسيا. وعبّرت عن استيائها من الحياة في العاصمة موسكو.

وفي هذا الصدد، نفى ديمتري بيسكوف، صحة هذه التقارير التي تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تطلب الطلاق ومغادرة روسيا.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين الخبر المتعلق بتجميد روسيا ممتلكات رأس النظام السوري السابق. وردّ في السياق ذاته:” “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.