الكرواتي دامير بوريتش مدربا جديدا لبلقبلة وبودبوز

أعلنت إدارة نادي أحد السعودي، الذي يلعب له ثنائي الخضر، رياض بودبوز وهاريس بلقبلة، عن تعاقدها مع التقني الكرواتي، دامير بوريتش.

وكشف نادي أحد، في تغريدة على حسابه عبر منصة “X” عن تعيينه الكرواتي، دامير بوريتش، مدربا للفريق بعقد يستمر لموسمين.

وكانت إدارة النادي الناشط في دوري “يلو” السعودي. قد أعلنت في وقت متقدم من يوم أمس السبت، عن نهاية ارتباطها مع المدرب المقدوني زكريا رمضاني، بعد فسخ عقده بطريقة ودية.

وبعد مرور 6 جولات من دوري “يلو” السعودي، يحتل أحد بقيادة ثنائي الخضر بودبوز وبلقبلة. المركز الـ 16 بـ 3 نقاط فقط، من فوز وحيد و5 هزائم.

لأن هدفنا الاستقرار ” دامير بوريتش ” احدي لموسمين .#نادي_احد pic.twitter.com/OrmMSH4I2L — نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) September 30, 2023