الكشافة الإسلامية توقع على اتفاقيتي شراكة مع وزارة الشباب والرياضة و”اليونيسيف”

وقعت الكشافة الإسلامية الجزائرية اليوم الجمعة على إتفاقيتي شراكة مع قطاع الشباب والرياضة و”اليونيسيف”.

وتنص الإتفاقية حول التحسيس بآفة المخدرات وأخرى مع الهيئة الاممية للطفولة “اليونيسف” للتكوين في مهارات الاغاثة أثناء الكوارث.

وجرت مراسيم التوقيع على هامش عقد المجلس الوطني للكشافة الاسلامية الجزائرية, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة في دورته الـ37. حيث حضر وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد

تم خلالها التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة. وكذا ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر، كاتارينا يوهانسون.

وبالمناسبة ثمن حماد جهود الكشافة الاسلامية في تنمية روح المواطنة ومساهمتها في مرافقة سياسة الدولة المتعلقة بدعم وحماية الشباب. كما اكد الوزير إلتزام قطاعه بمواصلة التنسيق معها لتحقيق الاهداف المسطرة.

وسيتم بموجب هذه الإتفاقية وضع كل المؤسسات والفضاءات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تحت تصرف الكشافة الاسلامية الجزائرية لتنظيم النشاطات وكذا الحملات التوعوية لتحسيس الشباب والاطفال بمخاطر المخدرات التي أضحت “خطرا كبيرا.

واضاف حماد انه تم إختيار يوم 22 فيفري كتاريخ لإطلاق هذه الحملة التحسيسية الوطنية من ولاية الوادي تحت شعار “احمي بلادك… المخدرات دخلت دارك”.

من جهته إعتبر عبد الرحمن حمزاوي أنه “يتحتم على الجميع العمل من أجل حماية فئة الشباب من التهديدات وهو ما تسعى اليه الكشافة من خلال اطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بخطر هذه السموم على المجتمع ككل”.

في حين وأشادت ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر، بالعمل الذي تقوم به الكشافة الاسلامية الجزائرية لفائدة الاطفال والشباب على وجه الخصوص.

كما ذكرت بأن تقديم المساعدات ومرافقة ضحايا الكوارث الطبيعية من المهام التطوعية الاساسية للمنظمات الكشفية.