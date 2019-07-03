الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة التونسية

تم الكشف عن هوية العقل المدبّر، للهجومين الإرهابيين، الذين استهدفا العاصمة التونسية، الخميس الماضي، مخلفين مقتل عنصر من الأمن وجرح آخرين.

وحسب ما كشفته وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، فإن الإرهابي الذي فجّر نفسه، أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين السابقين.

ووفق ما نقلته “فرانس برس”، أوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية التونسية، “سفيان الزعق”، أن “الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين، ليوم الخميس الماضي”.

وأضاف ذات المتحدث، أن التحقيقات أثبتت، أن “أيمن السميري”، هو العقل المدبّر لتلك العمليتين، وبأنه عنصر ناشط وقيادي خطير.

وكانت الداخلية التونسية، قد أعلنت، ليلة أمس الثلاثاء، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف، بالعاصمة التونسية.

وشهدت العاصمة التونسية كذلك، تفجيرين انتحاريين، الخميس الماضي، خلفا وفاة رجل أمن، وإصابة آخرين.