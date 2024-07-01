الكشف عن تطورات مفاجئة حول مستقبل بن ناصر

كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة أمس الأحد، عن جديد مستقبل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم أسي ميلان الايطالي.

وأكد الصحفي الايطالي “alfredopedulla” عبر موقعه الالكتروني، بأن بن ناصر. وعكس كل الأخبار السابقة مستعد لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوري الإيطالي.

مشيرا إلى أن وكلاء لاعب الخضر، عقدوا اجتماعا في الايام الماضية. مع عدد من الأشخاص يمثلون أندية عربية، ترغب في التعاقد مع بن ناصر.

كما أوضح الصحفي ذاته، بأن الأندية العربية المهتمة بخدمات الدولي الجزائري. ستقدم عروضها إلى ميلان، مذكرا بالشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب، والمقدر بـ 50 مليون أورو.

وفي المقابل، أشار ألفريدو بيدولا، إلى أن بن ناصر. لم يغلق أبواب الرحيل نحو الدوريات العربية، متوقعا أن يشهد الصيف الجاري، نقطة تحول في مصير، لاعب الخضر، الذي كان دائما يحلم باللعب في انجلترا، حسب ذات الصحفي.