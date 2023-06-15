الكشف عن تفاصيل عقد بن زيمة مع الإتحاد

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن تفاصيل عقد اللاعب الفرنسي كريم بن زيمة، مع ناديه الجديد الإتحاد السعودي.

وحسب ماكشف عنه موقع “FOOT MERCATO“، أمس الأربعاء، فإن بن زيمة سيتقاضى راتب سنوي قدره 27.5 مليوم أورو للموسم الواحد.

وأوضح المصدر، أن هذا الراتب الذي سيتقضاه بن زيمة مع الإتحاد، مُستثنى منها حقوق الصور، ولمدة ثلاث سنوات.

كما كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أمس الأربعاء، أن بن زيمة، مطالب بدفع ضريبة الخروج من إسبانيا، بمعدل 19% إلى 28% بسبب قوانين الإتحاد الأوروبي.

والتي تطالب بدفع ضريبة الخروج، بعد المشاركة في الشركات والأنشطة والعيش هناك لمدة لا تقل عن 10-15 سنة.

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