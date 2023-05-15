الكشف عن حكمي إياب نصف نهائي رابطة الأبطال

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارسينياك، لإدارة مواجهة إياب النصف النهائي لرابطة أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

وسيجرى اللقاء، بملعب الإتحاد الخاص بالمان سيتي، بعد غد الأربعاء، بداية من الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي.

فيما سيدير مواجهة النصف النهائي الثاني، و داربي مدينة ميلانو بين الإنتر وميلان، الحكم الفرنسي، كليمان توربان.

وسيجرى اللقاء، غدا الثلاثاء، بملعب جوزيبي مياتزا، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

يجدر الإشارة، إنتهت مواجهة الذهاب الثلاثاء الماضي، بملعب البرنابيو بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، فيما شهد لقاء النصف نهائي الثاني بين ميلان والإنتر، فوز الأخير بثنائية نظيفة.