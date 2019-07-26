الكشف عن خلية إرهابية بالحدود الجزائرية التونسية كانت تخطط لهجومات

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب التابعة للحرس الوطني التونسي، بولاية بتطاوين، الحدودية مع الجزائر، أمس الخميس، من الكشف عن خلية إرهابية.

وحسب ما أشار إليه موقع نسمة التونسي، فإن هذه الخلية الإرهابية، تنشط في الجهة، وتتواصل مع أطراف من تونس العاصمة، وأخرى في الخارج.

ووفق ما ذكره المصدر، فإنّ أفراد هذه الخليّة كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات ارهابية.

وبالتحري معهم –يضيف المصدر- تبين أنهم كانوا وراء عملية حرق سيارة الديوانة الرابضة أمام منزل إطار ديواني منذ أشهر.

ولا يزال التحقيق متواصلا مع 12 شخصا، مع إيقاف آخرين اعترفوا بالإعداد لارتكاب أعمال ارهابية.