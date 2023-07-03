الكشف عن راتب ميسي مع إنتر ميامي

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب الجديد بصفوف الفريق ليونيل ميسي.

وحسب ماصرح به عضو في الشركة للمالك لفريق إنتر ميامي، جورج ماس، لوسائل إعلام أمريكية، فإن ليو ميسي سيتقاضى راتب سنوي مابين 45 إلى 55 مليون أورو.

كما سينال ميسي، نسب من عائدات القمصان التي سيتم بيعها، بالإضافة لعائدات من إشتراكات تطبيق آبل الخاص بالدوري الأمريكي.

كما أفاد جورج ماس، أن المفاوضات كانت مكثفة للتعاقد مع ميسي حيث دامت لثلاث سنوات.