الكشف عن سبب الإنفجار في ميناء إيران

كشف مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان الإيرانية مهرداد حسن زاده، سبب الانفجار العنيف، الذي هز ميناء “الشهيد رجائي” بمدينة بندر عباس، اليوم السبت.

وقال مهرداد حسن زاده، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

وأضاف ذات المتحدث: “تجري حاليا عمليات إخلاء مكان الحادث ونقل المصابين”.

كما قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة هرمزكان، مختار سلحشور، إن الانفجار وقع في منطقة ميناء الشهيد رجائي. وإن فرق التقييم السريع التابعة للهلال الأحمر توجهت فورا إلى الموقع.

وأضاف سلحشور أن التحقيقات الشاملة لا تزال جارية، وسيتم تقديم معلومات تفصيلية لاحقا. موضحا أن سبب الانفجار لم يحدد بعد، وأن الأولوية الآن لمعالجة آثار الحادث.

وأعلنت جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الانفجار ربما نجم عن تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في الميناء.

ووقع ظهر اليوم السبت، انفجار ضخم في منطقة ميناء “الشهيد رجائي” غرب مدينة بندر عباس، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة أكثر من 700 آخرين.