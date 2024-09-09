الكشف عن طبيعة إصابة عوار ومدة غيابه

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الاثنين، عن مدة غياب لاعب الخضر، ونادي الاتحاد السعودي، حسام عوار، عن الميادين، بسبب إصابته التي عجلت بمغادرته تربص المنتخب الوطني، قبل لقاء الغد أمام ليبيريا.

وأكد موقع “مساحات” نقلا عن صحيفة “اليوم” السعودية، بأن الدولي الجزائري. يعاني من إصابة في العضلة الضامة، كان قد تلقاها خلال مواجهة الخضر وغينيا الاستوائية الأخيرة.

كما أوضحت ذات الصحيفة، بأن عوار، الذي سجل هدفين في أول لقاءين من الموسم الجاري، سيغيب عن الميادين لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام.

مبرزة في المقابل، بأن اللاعب السابق لنادي روما الايطالي، سيخضع لبرنامج تأهيلي بعد عودته إلى جدة.

فيما أكدت أن عوار، سيغيب بشكل رسمي. عن لقاء الأحد المقبل، الذي سيجمع ناديه الاتحاد بالوحدة، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دوري “روشن” السعودي.