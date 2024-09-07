بعد عمورة وآيت نوري.. محرز وعوار يُعفيان من سفرية ليبيريا

تلقى المنتخب الوطني، ضربة موجعة جديدة، عشية مغادرته نحو مونروفيا الليبيرية، تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي، بعد التحاق القائد رياض محرز وزميله حسام عوار، بقائمة الغائبين.

ويستعد الخضر، ظهر غدٍ الأحد، لمغادرة سيدي موسى، صوب العاصمة الليبيرية “مونروفيا”، لملاقاة ليبيريا. ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة. للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت، بأن الثنائي رياض محرز وحسام عوار، أعفي رسميا من السفرية، بسبب معاناته من إصابة.

ليرتفع بذلك، عدد اللاعبين الذين تم إعفاءهم من مواجهة ليبيريا بسبب الإصابة، إلى 4 أسماء، بعد كل من محمد أمين عمورة وريان آيت نوري.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، دشّن مشواره في التصفيات، بانتصار رائع، استقر على ثنائية نظيفة أمام غينيا الاستوائية. بينما عاد منافسه هذا الثلاثاء، ليبيريا. بنقطة ثمينة من خرجته لمواجهة الطوغو، لحساب ذات الجولة، بعد انتهاء اللقاء بهدف لمثله.